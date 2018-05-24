Меркель в Китае рассказала об уважении ядерной сделки с Тегераном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила уход части европейских компаний из-за введённых Вашингтоном антииранских санкций.

Она рассказала об этом в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. При этом Меркель заявила об уважении к многосторонней ядерной сделке. Канцлер отметила, что соглашение неидеальное, но остальные варианты ещё более нестабильны, сообщает Infox.

Евросоюз ранее принял пакет мер, призванных защитить компании, работающие в Иране, однако, по мнению Меркель, американские санкции приведут к тому, что части компаний волей-неволей придётся выйти из этой страны.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, а госсекретарь Майк Помпео озвучил 12 требований, необходимых для заключения новой сделки, больше напоминающих ультиматум, среди них: прекращение ракетной программы.