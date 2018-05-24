На шадринском заводе работникам выплатили 2,5 млн рублей долгов по зарплате

В Шадринске директор местного завода железобетонных изделий и металлоконструкций не платил своим сотрудникам зарплату.

По состоянию на апрель этого года у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы перед 83 работниками в размере более 2,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"По фактам выявленных нарушений закона в защиту трудовых прав граждан мировому судье направлены заявления о выдаче судебных приказов, а также в адрес руководителя было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В результате принятых прокуратурой мер в настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - добавили в надзорном ведомстве.