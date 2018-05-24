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24.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тюменские элиты замерли в ожидании указа президента... Уже без малого неделю тюменский истеблишмент с нетерпением ждет указа главы государства с именем исполняющего обязанности губернатора. Политологи и наблюдатели гадают, почему случилась затяжная пауза, а другие делают вид, что уже знают, кого Москва решила поставить в регион, но сохраняют интригу.
24.05.2018
политика ;
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Новости
24.05.2018 15:43 Мск (17:43 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
28 млн. Доход главы ямальского избиркома практически не изменился
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(2004) |

Главы избиркомов "тюменской матрешки" начали отчитываться о доходах за 2017 г. Самым богатым по-прежнему остается председатель ямальского избиркома Андрей Гиберт. Он сумел сохранить доход, в отличие от своего тюменского коллеги Игоря Халина, потерявшего 3,5 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в прошлом году заработал 28,2 млн руб. В 2016 г. его доходы составили 28,4 млн руб. В собственности у Гиберта две квартиры 55,4 и 142,7 "квадрата", а также гараж площадью 26,3 "квадрата". Андрей Гиберт по-прежнему владеет легковым автомобилем Hyundai Tucson. Супруга председателя избиркома является собственницей двух земельных участков по 1500 "квадратов" каждый, двух квартир площадью 74 и 94 кв. м, гаража, машиноместа и нежилого помещения.

Упали доходы заместителя председателя окружного избиркома Игоря Горелика. Он заработал 17,4 млн руб. Для сравнения, в 2016 г. его доход составил 9,5 млн руб. Ему принадлежат три квартиры, два гаража и машиноместо. Ездит заместитель председателя на легковом автомобиле Mitsubishi Pagero 3.0 LWB. Также ему принадлежит снегоход "Yamaha" Viking 540DE, снегоболотоход, лодка и два прицепа к легким транспортным средствам.

Несколько снизились доходы секретаря избиркома Ольги Тарасовой. В прошлом году ее доход составил 12,9 млн руб., в то время как в 2016 г. - 13,9 млн. Ей принадлежат две квартиры, гараж, машиноместо, жилой дом и земельный участок в долевой собственности 2/3.

Отметим, что члены избиркома Ханты-Мансийского автономного округа на момент публикации материала сведения о доходах не обнародовали.

Другие новости по темам: Андрей Гиберт, сведения о доходах 2017, избирком янао, Игорь Горелик
24.05.2018 15:43 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
17:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.05.2017 16:08 Мск
Глава ямальского избиркома заработал 28 миллионов








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28 млн. Доход главы ямальского избиркома практически не изменился
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