28 млн. Доход главы ямальского избиркома практически не изменился

Главы избиркомов "тюменской матрешки" начали отчитываться о доходах за 2017 г. Самым богатым по-прежнему остается председатель ямальского избиркома Андрей Гиберт. Он сумел сохранить доход, в отличие от своего тюменского коллеги Игоря Халина, потерявшего 3,5 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в прошлом году заработал 28,2 млн руб. В 2016 г. его доходы составили 28,4 млн руб. В собственности у Гиберта две квартиры 55,4 и 142,7 "квадрата", а также гараж площадью 26,3 "квадрата". Андрей Гиберт по-прежнему владеет легковым автомобилем Hyundai Tucson. Супруга председателя избиркома является собственницей двух земельных участков по 1500 "квадратов" каждый, двух квартир площадью 74 и 94 кв. м, гаража, машиноместа и нежилого помещения.

Упали доходы заместителя председателя окружного избиркома Игоря Горелика. Он заработал 17,4 млн руб. Для сравнения, в 2016 г. его доход составил 9,5 млн руб. Ему принадлежат три квартиры, два гаража и машиноместо. Ездит заместитель председателя на легковом автомобиле Mitsubishi Pagero 3.0 LWB. Также ему принадлежит снегоход "Yamaha" Viking 540DE, снегоболотоход, лодка и два прицепа к легким транспортным средствам.

Несколько снизились доходы секретаря избиркома Ольги Тарасовой. В прошлом году ее доход составил 12,9 млн руб., в то время как в 2016 г. - 13,9 млн. Ей принадлежат две квартиры, гараж, машиноместо, жилой дом и земельный участок в долевой собственности 2/3.

Отметим, что члены избиркома Ханты-Мансийского автономного округа на момент публикации материала сведения о доходах не обнародовали.