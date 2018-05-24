Куйвашев на ПМЭФ-2018 показал совладельцу ЧТПЗ Комарову стенд ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался в своём Instagram о начале петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Начался Петербургский международный экономический форум. Много встреч и переговоров, которые принесут пользу Свердловской области. Обязательно расскажу о самых важных", - написал губернатор.

На фото Куйвашев показывает совладельцу ЧТПЗ Андрею Комарову стенд ЭКСПО-2025. "Прокатились с ним в виртуальном вагоне монорельсовой дороги над Верх-Исетским прудом", - добавил глава области.