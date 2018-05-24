В Челябинске под суд пойдет 25-летний уклонист от армии

В Челябинске будут судить 25-летнего уклониста от армии Артема Буркова.

По версии следствия, молодой человек в течении 2017-2018 годов, не имея законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу, неоднократно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.