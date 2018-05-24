По факту смерти младенцев в Магнитогорске возбуждены два уголовных дела

По факту смерти двух новорожденных детей в Магнитогорске возбуждены два уголовных дела.

По предварительным данным, 12 мая в детской больнице №3 скончалась новорожденная девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома №1, а 16 мая скончался новорожденный мальчик, выписанный с матерью из роддома накануне.

В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников лечебного учреждения и родильного дома, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мать ребенка, который скончался 16 мая, написала в соцсетях о том, что в роддоме нашли кишечную палочку.

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