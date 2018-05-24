Суд оправдал тагильчан, обвиняемых в убийствах 17-летней давности

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор трем жителям Нижнего Тагила, обвиняемым в убийстве трех человек в начале 2000-х гг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, подсудимые признаны невиновными в инкриминируемых преступлениях в связи с непричастностью.

Напомним, что, по версии следствия, трое тагильчан - Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов - совершали убийства в составе ОПГ. В частности, их обвинили в убийстве мужчины у базы отдыха "Чайка" в 2001 г., в убийстве предпринимателя в парикмахерской, а также в смерти женщины – парикмахера, которая случайно попала под пули.

Сегодня состоялись вторые прения сторон и последнее слово подсудимых. На основании вердикта присяжных заседателей, которые 23 мая вынесли оправдательный вердикт обвиняемым, суд признал трех мужчин невиновными.