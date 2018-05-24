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Тюменские элиты замерли в ожидании указа президента... Уже без малого неделю тюменский истеблишмент с нетерпением ждет указа главы государства с именем исполняющего обязанности губернатора. Политологи и наблюдатели гадают, почему случилась затяжная пауза, а другие делают вид, что уже знают, кого Москва решила поставить в регион, но сохраняют интригу.
24.05.2018
политика ;
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Суд оправдал тагильчан, обвиняемых в убийствах 17-летней давности
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор трем жителям Нижнего Тагила, обвиняемым в убийстве трех человек в начале 2000-х гг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, подсудимые признаны невиновными в инкриминируемых преступлениях в связи с непричастностью.
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Напомним, что, по версии следствия, трое тагильчан - Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов - совершали убийства в составе ОПГ. В частности, их обвинили в убийстве мужчины у базы отдыха "Чайка" в 2001 г., в убийстве предпринимателя в парикмахерской, а также в смерти женщины – парикмахера, которая случайно попала под пули.

Сегодня состоялись вторые прения сторон и последнее слово подсудимых. На основании вердикта присяжных заседателей, которые 23 мая вынесли оправдательный вердикт обвиняемым, суд признал трех мужчин невиновными.

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24.05.2018 15:18 Мск | Александра Рогалина
17:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 16:35 Мск
В Нижнем Тагиле присяжные оправдали обвиняемых в заказном убийстве 17-летней давности








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Суд оправдал тагильчан, обвиняемых в убийствах 17-летней давности
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