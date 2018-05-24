Путин предложил Шувалову возглавить Внешэкономбанк

Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк.

Путин сегодня провел рабочую встречу с Шуваловым в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Спасибо за доверие, не подведем", - сказал Шувалов в ответ на предложение президента.

Напомним, 7 мая и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабмина. В списке отсутствовала кандидатура Шувалова.

Позже в СМИ появилась информация о назначении Шувалова в ВЭБ.