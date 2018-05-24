Ректор УрФУ Виктор Кокшаров увеличил свои доходы

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров увеличил свои доходы в 2017 г. Он задекларировал 11,6 млн руб., сообщается на сайте университета в сведениях о доходах и имуществе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В 2016 г. Кокшаров заработал 9,9 млн руб. Доходы увеличились на 1,7 млн руб.

В его собственности - квартира площадью 107 кв.м, а у жены - земельный участок, квартира, жилой дом и авто БМВ X5, вместо Mazda СХ 7, которая была пару лет назад. В 2017 г. она получила доход в 1 млн 650 тыс.руб.