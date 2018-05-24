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В Перми в девятый раз пройдет форум "Дни пермского бизнеса"
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Дни пермского бизнеса (2018) | Фото: gorodperm.ru

"Малый бизнес, меняющийся город" – такова основная тема форума "Дни пермского бизнеса", который пройдет в Перми 31 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Мероприятие пройдет в городе уже в девятый раз. В этом году – на площадке выставочного объединения "Пермская ярмарка" (шоссе Космонавтов, 59). Начало регистрации участников в 8.30.

"Пермский край всегда рад поддержать эффективные инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Это принципиально важная для нас задача. Ведь сегодня в крае действует более 107 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Мы видим, что бизнес готов расти и учиться. Сейчас инструмент государственной поддержки может получить практически любая категория бизнеса: от начинающего до готового выходить на новый уровень. В регионе действует как "прямая" финансовая поддержка – субсидирование понесенных затрат, доступ к финансово-кредитным ресурсам, так и косвенная – консультационные услуги, стимулирование инновационной активности", - сказал губернатор Прикамья Максим Решетников.

Дни пермского бизнеса(2018)|Фото: gorodperm.ru

Форум - ориентир для развития малого и среднего бизнеса, способствует конструктивному диалогу между действующими предпринимателями и властью.

"Городские власти оказывают поддержку отрасли малого и среднего предпринимательства. В том числе информационную, консультационную и имущественную. "Дни пермского бизнеса" это еще одна площадка для взаимодействия властей и бизнеса, которая создает прямой диалог и благоприятную среду для новых проектов и идей малого и среднего бизнеса", - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Главной теме форума будут посвящены обсуждения в рамках пленарного заседания "Малый бизнес в проектах по преобразованию территорий и городских пространств". В нем примут участие представители бизнес-сообщества, региональной и муниципальной власти, иногородние приглашенные эксперты. Важным событием форума станет открытое заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Необычный формат мероприятия предлагает Пермская торгово-промышленная палата – батл "Покупай Пермское: Потребители vs. Производители". Это настоящий "боксерский ринг", на котором встретятся производители и потребители товаров "Покупай Пермское". Будут обсуждаться вкус и качество разных продуктов – мясо, молоко, торты, конфеты, яйцо. В рамках секции уличной торговли будет презентована новая схема размещения нестационарных торговых объектов, требования к внешнему облику и специализации, а также актуальные вопросы организации ярмарок.

Одним из значимых информационных событий форума станет секция "Экспортный потенциал пермского бизнеса", организованная Центром поддержки экспорта Пермского края. Главная тема – стратегия развития внешнеэкономической деятельности региона. На ней представят существующие инструменты поддержки ориентированных на экспорт предприятий. Участники услышат реальные "Истории успеха" пермских компаний. Кроме того, на форуме будет работать секция "Менторство" – продолжение успешно начатого на прошлогоднем форуме проекта по развитию бизнес-менторства в Перми и крае.

Завершающими событиями форума станут секции образовательных мероприятий – батл "Управление персоналом. Кто кого управляет?" и семинар "Подготовка презентаций и продающих выступлений".

Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес(2016)|Фото: usiter.com

Около 80 участников представят успешные бизнес-проекты. Будут работать консультационные стенды по вопросам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. На площадке будет работать интерактивная мультимедийная выставка "Моя Пермь – мое будущее" – более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды. Организаторами форума являются администрация Перми и некоммерческая организация "Пермский фонд развития предпринимательства". Мероприятие поддерживает руководство края.

Отметим, для предпринимателей в Перми предусмотрены различные меры поддержки. Так, для начинающих в городе работает бизнес-инкубатор: бесплатные образовательные и консультационные услуги, а также обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по вопросам создания и ведения бизнеса. Возможны индивидуальные консультации в области разработки бизнес-планов, бухгалтерскому и налоговому учету, юридическим вопросам.

Кроме того, в Перми реализуется преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп ранее арендуемого муниципального имущества. С 2009 г. куплено 664 объекта.

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24.05.2018 14:42 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:42 Екб


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В Перми в девятый раз пройдет форум "Дни пермского бизнеса"
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