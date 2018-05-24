Движение "подушек" на переправе "Салехард – Лабытнанги" приостановлено из-за сильного ветра

Сегодня приостановлено движение вездеходов на воздушной подушке на переправе "Салехард - Лабытнанги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Решение о приостановке принято в связи с сильным ветром. По данным синоптиков, 24 мая по Приуральскому району округа прогнозируется ветер с порывами 21-26 м/с. Движение "подушек" запрещается при ветре свыше 12 м/с.

Специалисты следят за погодными условиями, чтобы возобновить перевозку людей, как только утихнет ветер.

С началом ледохода и до запуска паромного сообщения возобновятся перевозки вертолетами по маршруту "Салехард – Лабытнанги". Установленный тариф на направлении – 1 050 руб.