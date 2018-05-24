Назван официальный девиз сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018

Назван официальный девиз сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира-2018, который пройдет этим летом.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в четверг были объявлены итоги голосования болельщиков за девиз для каждой из команд-участниц предстоящего мундиаля. Как передает корреспондент Накануне.RU, в итоге фраза "Играй с открытым сердцем" опередила варианты "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе".

Таким образом, девиз "Играй с открытым сердцем" (Play With An Open Heart) будет размещен на автобусе сборной России, на котором команда будет выезжать на матчи.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Кремле считают, что ЧМ-2018 будет "лучшим чемпионатом, когда-либо организованным на Земле".