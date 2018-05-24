"В будущем не должно быть БМП". Создателю боевой машины пехоты - 85 лет

24 мая свой юбилей отметил бывший главный конструктор "Курганмашзавода" (1974-1989 годы), генерал-майор в отставке, профессор, доктор технических наук, Почетный гражданин Курганской области, преподаватель Курганского госуниверситета и создатель легендарной боевой машины пехоты Александр Александрович Благонравов - ему исполнилось 85 лет.

Чествовали юбиляра в Курганском госуниверситете, где он проработал много лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Родился легендарный ученый в 1933 году в Москве в семье военных инженеров. В 1951 году поступил в Военную академию бронетанковых войск. Во время учёбы увлёкся наукой и остался в академии младшим научным сотрудником. Успешно защитил кандидатскую диссертацию по теории поворота гусеничных машин.

В 1961 году Благонравова направили на службу в бронетанковые войска. Служил заместителем командира батальона 4-й танковой дивизии. В 1962 году вернулся в Военную академию бронетанковых войск на должность старшего научного сотрудника. Интенсивно занимался теорией в области трансмиссии, механизмов поворота, бесступенчатых передач. По этой теме защитил докторскую диссертацию.

В 1974 году решением Совета Министров СССР Александр Александрович был командирован в Курган и назначен на должность главного конструктора Курганского машиностроительного завода.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU профессор признался, что в будущем вообще не должно быть боевой машины пехоты.

"Это в таком будущем, когда люди поумнеют настолько, что перестанут воевать", - с улыбкой заметил Александр Благонравов.

Даже в свои 85 ученый и конструктор не прекращает заниматься разработками - он признался журналистам, что сейчас занимается повышением энергоэффективности транспортных средств, проще говоря - разрабатывает бесступенчатую механическую передачу. По словам Благонравова, пока таких машин нет нигде, однако первые испытания подобной техники могут пройти уже летом этого года.