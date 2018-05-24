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Воробьевы горы "уродуют по-собянински"

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ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тюменские элиты замерли в ожидании указа президента... Уже без малого неделю тюменский истеблишмент с нетерпением ждет указа главы государства с именем исполняющего обязанности губернатора. Политологи и наблюдатели гадают, почему случилась затяжная пауза, а другие делают вид, что уже знают, кого Москва решила поставить в регион, но сохраняют интригу.
24.05.2018
политика ;
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Новости
24.05.2018 14:33 Мск (16:33 Екб)
общество | В России
Роскомнадзор применит новые технические решения для блокировки Telegram
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор намерен внедрять новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории России.
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"Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять", - сказал глава ведомства Александр Жаров "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ 2018.

"Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо", - подчеркнул он.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисы, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

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24.05.2018 14:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:33 Екб


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Роскомнадзор применит новые технические решения для блокировки Telegram
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