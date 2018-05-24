Роскомнадзор применит новые технические решения для блокировки Telegram

Роскомнадзор намерен внедрять новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории России.

"Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять", - сказал глава ведомства Александр Жаров "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ 2018.

"Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо", - подчеркнул он.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисы, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.