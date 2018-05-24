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24.05.2018
политика ;
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Власти Сургута сумели предотвратить "мусорный апокалипсис"
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полигон тбо (2016) | Фото: 25rus.org

Властям Сургута удалось добиться отсрочки закрытия полигона твердых бытовых отходов, расположенного по Восточной объездной дороге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, суд пошел навстречу администрации и позволил использовать полигон ТБО до 2021 г.

В апреле Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда постановила закрыть полигон, так как якобы он нарушает требование складировать мусор на расстоянии менее 15 км от ближайшего аэропорта.

Городская администрация посчитала, что решение о закрытии было принято с нарушением, так как теперь это требование в правилах авиационных сообщений отсутствует. К тому же, как показала независимая экспертиза, расположение полигона укладывается в нормативные 15 км.

"Если бы закрытие полигона состоялось, то мусор просто было бы некуда увозить. Альтернативный вариант - частный полигон ТБО на территории Сургутского района - сейчас испытывает те же сложности и тоже может быть закрыт. Срочный поиск решения мог бы привести к удорожанию тарифов на вывоз мусора для горожан", - отметил глава Сургута Вадим Шувалов.

Сиюминутные безапелляционные решения могли привести к огромным сложностям для всех без исключения сургутян. Городские власти подготовили и направили в адрес суда просьбу на отсрочку выполнения постановления до 1 января 2021 г. За это время мэрия сможет найти адекватное решение вопроса. Одним из таких решений может стать открытие межмуниципального полигона ТБО мощностью 200 тыс. т в год, который будет обслуживать Сургут и район. Он должен появиться на территории как раз к 2021 г.

Суд встал на сторону муниципалитета и позволил старому полигону ТБО функционировать еще более двух лет.

Таким образом, мэрии удалось выиграть время на решение вопроса без повышения тарифов для горожан и без возникновения ситуации, когда мусор просто негде было бы складировать.

Другие новости по темам: полигон ТБО, мусор, Вадим Шувалов
24.05.2018 14:38 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
16:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 05:13 Мск
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Ранее 12.04.2018 13:38 Мск
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Ранее 09.04.2018 08:08 Мск
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Ранее 05.04.2018 16:23 Мск
Суд постановил закрыть и рекультивировать сургутский полигон ТБО








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Власти Сургута сумели предотвратить "мусорный апокалипсис"
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