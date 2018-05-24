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Денис Мантуров: Торгпредства будут перенастроены на актуальные задачи
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ПМЭФ, Денис Мантуров (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что "торгпредства - не панацея", а один из элементов, способствующих развитию экспорта российской продукции. Такое мнение он выразил, комментируя информацию о передаче торговых представительств из Минэкономразвития в Минпромторг, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как подчеркнул чиновник, торгпредства будут составной частью выполнения полномасштабной задачи по увеличению несырьевого экспорта.

По словам министра, раньше торгпредства были нацелены в основном на импорт технологий и оборудования, необходимых Советскому Союзу. В этой части главная цель сегодня заключается в том, чтобы "перенацелиться с задачи прошлого периода" на новые, амбициозные параметры по расширению доли экспорта несырьевой продукции.

"Мы должны перенастроить механизм, прописать критерии, обновить команду и условия работы", - сказал Мантуров в кулуарах форума.

Он пояснил, что ведомство намерено интегрировать работу с Российским экспортным центром в части торговых представительств, "чтобы объединить часть торговых домов, которые формируются при РЭЦ".

Также Мантуров заявил, что санкции не должны сильно влиять на дальнейшую модернизацию института торгпредств. "Мы должны находить в себе разумные решения на поддержку собственного бизнеса, стараемся подстраиваться под те вызовы, которые стоят перед нами", - прокомментировал глава Минпромторга.

В свою очередь президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь выразил удовлетворение тем, что торгпредства передадут Минпромторгу.

"Для нас это решит одну проблему. Мы теперь не будем создавать сеть своих региональных представительств по миру, поскольку мы хотели тратить деньги, а будем опираться на те усилия, которые родное министерство для нас будет предпринимать. Для нас этого вполне достаточно. Тот, уверен, профессиональный штаб и та структура, которая будет предложена, обеспечит нашу потребность в продвижении", - прокомментировал он.

ПМЭФ, Андрей Турчак, Денис Мантуров(2018)|Фото: Накануне.RU

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24.05.2018 14:51 Мск | Санкт-Петербург | Вероника Килина
16:51 Екб


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Денис Мантуров: Торгпредства будут перенастроены на актуальные задачи
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