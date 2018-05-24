Мантуров: Минпромторг переедет в "Москва-Сити" в ближайшее время

Минпромторг переедет в "Москва-Сити" в ближайшее время. Об этом упомянул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выступления на панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: локомотивы роста" в рамках ПМЭФ-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

"В ближайшее время, кстати, мы переезжаем в "Сити". Это тоже такой элемент новации", - сообщил глава ведомства.

"В каком городе?", - пошутил модератор сессии, заместитель директора телеканала "Россия" Сергей Брилев.

"Сити" - это бизнес-район города Москвы. Хотя можно было бы перевести в другой город, ничего в этом плохого не было. В Питер же перевели Конституционный суд. У нас промышленно развитый регион - Урал. Ничего страшного нет, все бы поехали, поработали там", - ответил Мантуров.