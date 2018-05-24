Югра и Агентство стратегических инициатив договорились создать "Магазины верных решений"

Ханты-Мансийский автономный округ и Агентство стратегических инициатив на полях Петербургского экономического форума подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве по реализации проекта "Магазины верных решений". Документ позволит региону продавать свои лучшие практики другим субъектам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Магазины верных решений" - своеобразная онлайн-библиотека лучших практик социально-экономического развития регионов. Югра активно участвует в работе ресурса, сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

"Сначала мы только покупали, а теперь готовы продавать. И такого рода возможности мы зафиксировали в документе, который был подписан. Хочу подчеркнуть, что этот институт очень эффективный и не выработал свой ресурс. Поэтому появилась возможность подписать соглашение", - прокомментировала она.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ - ключевой партнер для АСИ в рамках проекта.

"Мы взаимодействуем по всем направлениям, и в части работы с бизнесом, и по улучшению инвестиционного климата. Ханты-Мансийский округ является для нас лучшим донором практик вовлечения негосударственного сектора в социальную сферу", - сказала Чупшева.

Она добавила, что пакет лучших практик, одобренный в соглашении, касается социальной, образовательной сфер, механизмов ГЧП.

"Мы надеемся, что те модели, которые были отобраны, будут полезны с точки зрения социально-экономического развития субъектов", - уточнила Чупшева.