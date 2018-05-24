В Зауралье прогнозируют грозы и сильный ветер

В Курганской области 24 и 25 мая ожидаются грозы и сильный ветер.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Предупреждение о прогнозируемых метеоусловиях направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств, объектов экономики. Рекомендовано довести предупреждение до ответственных лиц, организаций и населения; организовать контроль изменения погодных условий на подведомственной территории.