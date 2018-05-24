Кремль прокомментировал публикации о получении Абрамовичем гражданства Израиля

Кремлю неизвестно о поездке российского бизнесмена Романа Абрамовича в Израиль с целью получения гражданства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей", – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, известно ли об этом в Кремле.

Ранее израильская газета "Исраэль хайом" сообщила, что российский бизнесмен Роман Абрамович в четверг приедет в Израиль, чтобы начать процедуру получения гражданства.

Напомним, в апреле у Абрамовича истекла британская виза, новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.