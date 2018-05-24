К делу пермского активиста об "отрицании холокоста" подшили расшифровки телефонных разговоров на "личные темы"

Обвиняемый по делу об отрицании холокоста пермский активист Роман Юшков при ознакомлении с материалами дела обнаружил расшифровку своих телефонных разговоров с различными людьми. По его словам, к сути дела не имеет отношения большая часть из них.

"В деле расшифровки занимают сотни страниц. При этом разговоры на самые разные темы, в том числе и совершенно личные. Большая загадка, зачем было это приобщать. На тему холокоста там совсем-совсем немного. Адвокат полагает, что сейчас уже нет смысла пытаться обжаловать такой шаг следствия", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, дело в отношении активиста открыли по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. У него в квартире и на работе прошли обыски.

По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич". Активиста будут судить присяжные.