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К делу пермского активиста об "отрицании холокоста" подшили расшифровки телефонных разговоров на "личные темы"
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Пермский общественник Роман Юшков (2017) | Фото: Wikimedia Commons

Обвиняемый по делу об отрицании холокоста пермский активист Роман Юшков при ознакомлении с материалами дела обнаружил расшифровку своих телефонных разговоров с различными людьми. По его словам, к сути дела не имеет отношения большая часть из них.
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"В деле расшифровки занимают сотни страниц. При этом разговоры на самые разные темы, в том числе и совершенно личные. Большая загадка, зачем было это приобщать. На тему холокоста там совсем-совсем немного. Адвокат полагает, что сейчас уже нет смысла пытаться обжаловать такой шаг следствия", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, дело в отношении активиста открыли по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. У него в квартире и на работе прошли обыски.

По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич". Активиста будут судить присяжные.

Другие новости по темам: Роман Юшков, Хабад Любавич, уголовное дело, реабилитация нацизма, Холокост, Освенцим
24.05.2018 13:53 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:53 Екб


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К делу пермского активиста об "отрицании холокоста" подшили расшифровки телефонных разговоров на "личные темы"
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