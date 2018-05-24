РФС: "Точный срок возвращения Смолова к тренировкам в общей группе назвать невозможно"

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира на сборе в Австрии. Нападающий Федор Смолов, получивший травму, пока тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, на днях форвард получил повреждение на тренировке. Он не смог закончить занятие и ушел с поля. Позже Смолов заявил, что "все обошлось".

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, у игрока ушиб мышц голени.

"Точный срок возвращения Федора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдет уже через несколько дней. Пока же Федор наблюдал за тренировкой с кромки поля, а сам занимался в тренажерном зале", - добавили в РФС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее тяжелую травму получил другой нападающий сборной России - Александр Кокорин. Игрок пропустит чемпионат мира по футболу-2018.