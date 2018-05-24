За поддержку коммунистов? Экс-полпреда СФО исключили из списков кандидатов в совет директоров РЖД

Бывшего сибирского полпреда президента РФ Виктора Толоконского, поддержавшего коммуниста Анатолия Локтя на грядущих выборах губернатора Новосибирской области, исключили из списка кандидатов в совет директоров РЖД.

Как сообщает издание "Новые известия", через несколько дней после громких заявлений Толоконского с критикой врио Новосибирской области и выступления на площадке местного обкома КПРФ фамилия бывшего полпреда исчезла из списков кандидатов в совет директоров на сайте РЖД.

Характерно, что ранее рекомендовал внести Толоконского в список премьер-министр Дмитрий Медведев после того, как Толоконский досрочно ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края. Кроме него, на место в совете директоров претендовали еще 12 человек, например, председатель действующего совета директоров "РЖД" Аркадий Дворкович, гендиректор "РЖД" Олег Белозёров.

Издание "Континент Сибирь" также сообщало, что 19 мая Виктора Толоконского уволили с должности штатного эксперта из Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СИУ РАНХиГС).

Толоконский объяснил свое увольнение тем, что после того, как он принял предложение мэра Новосибирска Анатолия Локтя стать его советником, у него появилось много работы в мэрии.

Ранее экс-полпред обрушился с критикой на врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и заявил о своем желании поучаствовать в губернаторской кампании "красного мэра" Анатолия Локтя, а также о намерении войти в его управленческую команду.

"Травников… он не нацелен еще на местных, он их не видит. В Москву позвонит, там что-то спросит и только после этого что-то говорит", - говорил Толоконский

Также экс-полпред рассказал, что общался с Травниковым после его назначения врио, некоторое время сотрудничал с действующей администрацией и консультировал ее. Так, он советовал Травникову "не зачищать поляну" перед выборами.