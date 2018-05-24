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24.05.2018 13:25 Мск (15:25 Екб)
происшествия | За рубежом | Украина
В Нидерландах заявили, что сбивший МН17 "Бук" был переброшен из-под Курска
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Боинг-777, малайзия, Шахтерск, Торез (2014) | Фото: лайфньюс

В Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая в 2014 году пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских Вооруженных сил, дислоцирующейся в районе Курска.
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В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах участники работы показали фильм, в котором объясняется, как они пришли к такому выводу.

Следователи утверждают, что отследили весь путь переброски из-под Курска на восток Украины ЗРК "Бук" из которого, по заявлению Совместной следственной группы, и была выпущена ракета. Кроме того, следователи предоставили технические данные, доказывающие, по их словам, правильность их вывода.

По его словам, были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука". Паулсен сообщил, что он презентует несколько дополнительных результатов.

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен на пресс-конференции этой группы в Гааге.

стержень, ракета, боинг, MH17, обломки(2015)|Фото:

Совместной следственной группе удалось установить роли большинства из 100 человек, которые почти два года назад были объявлены тем или иным образом причастными к катастрофе рейсома MH17, заявил в свою очередь главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

В то же время, он заявил, что пока вся эта информации раскрыта не будет, чтобы не навредить дальнейшему расследованию, передает "Интерфакс".

Напомним, малазийский Boeing-777 разбился на Украине 17 июля 2014 года. Рейс МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее следственная группа приняла решение о том, что судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах. Отмечается, что виновные, согласно такому решению, предстанут перед судом в ближайшее время.

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу наказания виновных в катастрофе.

Другие новости по темам: МН17, Бук, Нидерланды, международные следователи, Боинг
24.05.2018 13:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:25 Екб


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В Нидерландах заявили, что сбивший МН17 "Бук" был переброшен из-под Курска
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