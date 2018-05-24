Присваивала деньги клиентов. В Зауралье осудили бывшую начальницу сельского отделения "Почты России"

В Зауралье бывшая начальница почтового отделения в селе Верхнесуерское по суду обязана заплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за присвоение денег клиентов.

В 2016-2017 годах обвиняемая совершила хищение денежных средств в общей сумме более 170 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Данные денежные средства поступали в кассу почтового отделения в качестве денежных переводов от жителей Варгашинского района, в том числе за почтовые отправления и подписку на периодические печатные издания.

Свою вину в совершении указанных преступлений обвиняемая признала, на стадии следствия возместив причиненный ущерб.