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ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали технологический рывок на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
наука и техника ;
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Комитет "ЭКСПО-2025" под руководством Сагайдак якобы потратит почти 19 млн на пиар в интернете. Кто будет рулить?...
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экспо 2025, заявочный комитет, значок, атрибутика (2018) | Фото:Накануне.RU

Стенд Екатеринбурга с заявкой "ЭКСПО-2025" представлен на ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU. Как рассказал Накануне.RU заместитель свердловского губернатора Александр Высокинский предполагается, что на полях форума пройдет серия переговоров , касающихся перспектив заявки Екатеринбурга на право проведения "ЭКСПО-2025".
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При этом, сейчас перспективы города выглядят еще туманней, чем ранее. После удаления Дворковича из правительственных рядов, вопрос куратора подвис. Сам Дворкович не исключает, что куратор проекта будет с другой фамилией, свердловчане (устами Высокинского) тактично говорят, что не видят необходимости в смене главы оргкомитета.

ПМЭФ, Аркадий Дворкович(2018)|Фото: Накануне.RU

На самом деле вопрос "государственного куратора" для заявки Екатеринбурга весьма важен. Так как не признать того, что при всей близости Дворковича к премьеру Медведеву, после отставки его возможности сильно потускнели - просто нельзя. Отсюда вытекает необходимость в определении новой и, для свердловчан желательно - значимой и переговороспособной в западных кругах фигуры. Вопрос в том - насколько это необходимо для кремлевских руководителей. Именно их позиция - нужна/не нужна - выставка в Екатеринбурге и будет определяющим фактором в выборе так называемого правительственного куратора.

Но, судя по "слухопанораме", запущенной в самых популярных среди чиновников телеграмм-каналах - борьба вокруг будущего кураторства все-таки идет. Значит, далеко не все потеряно.

сагайдак, экспо 2025,(2018)|Фото:Expo2025.tilda.ws

Хотя денег потеряно уже много. И, как расписывают ТГ-каналы, которые, несмотря на блокировку Телеграмм Роскомнадзором, продолжают активно выполнять функции - "белых и черных" шумов в кулуарах разных властных прослоек - деньги потрачены, мягко говоря, по-разному.

Стоит заметить, что тот же Незыгарь не раз и не два проходился по деятельности гендиректора заявочного комитета Светлана Сайгадак, которая также замечена сегодня на мероприятиях ПМЭФ.

Сегодняшний "слив" в телеграмм-паблик кроме констатации общей неэффективности Сагайдак, информации о ее любопытных личных знакомствах и утверждения о снижении общего рейтинга дамы из-за ухода ее куратора Дворковича из правительства, несет в массы телеграмм-общественности и крайне любопытный документ.

протокол, сагайдак, экспо 2025(2018)|Фото:незыгарь

Более того, по неофициальной информации телеграмм-источников, "администрация Свердловской области начала аудиторские проверки "заявочного комитета ЭКСПО-2025". И , можно предугадать, что предстоит "много нам открытий чудных"... Если, конечно, эта проверка реально будет направлена на выявление эффективности деятельности команды Сагайдак.

экспо 2025, заявочный комитет, значок, атрибутика(2018)|Фото:Накануне.RU

Что касается почти 19 млн рублей, которые якобы будут тратиться на "информационно-техническое сопровождение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" и которыми будет распоряжаться победитель ООО "Диджитал Перфоманс" то тут ясности пока ноль. В базе российских предприятий (СКБ-контур) юрлицо с идентичным названием описано как находящееся в "процессе реорганизации в форме присоединения к другому ЮЛ — 06.07.2015". А вот , видимо, более осведомленные ТГ-каналы сообщают, что юрлицо-победитель конкурса имеет офис в ...Киеве, по иронии судьбы, якобы как раз на улице Сагайдачного.

Что касается видимых следов в той самой информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то пока , если обратиться к бедненькому сайту оргкомитета "ЭКСПО-2025", известно лишь о некоем конкурсе , объявленном среди СМИ. Обещанный гешефт - победители в четырех номинациях будут приглашены в Париж.

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24.05.2018 11:42 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
13:42 Екб


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Комитет "ЭКСПО-2025" под руководством Сагайдак якобы потратит почти 19 млн на пиар в интернете. Кто будет рулить?...
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