Комитет "ЭКСПО-2025" под руководством Сагайдак якобы потратит почти 19 млн на пиар в интернете. Кто будет рулить?...

Стенд Екатеринбурга с заявкой "ЭКСПО-2025" представлен на ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU. Как рассказал Накануне.RU заместитель свердловского губернатора Александр Высокинский предполагается, что на полях форума пройдет серия переговоров , касающихся перспектив заявки Екатеринбурга на право проведения "ЭКСПО-2025".

При этом, сейчас перспективы города выглядят еще туманней, чем ранее. После удаления Дворковича из правительственных рядов, вопрос куратора подвис. Сам Дворкович не исключает, что куратор проекта будет с другой фамилией, свердловчане (устами Высокинского) тактично говорят, что не видят необходимости в смене главы оргкомитета.

На самом деле вопрос "государственного куратора" для заявки Екатеринбурга весьма важен. Так как не признать того, что при всей близости Дворковича к премьеру Медведеву, после отставки его возможности сильно потускнели - просто нельзя. Отсюда вытекает необходимость в определении новой и, для свердловчан желательно - значимой и переговороспособной в западных кругах фигуры. Вопрос в том - насколько это необходимо для кремлевских руководителей. Именно их позиция - нужна/не нужна - выставка в Екатеринбурге и будет определяющим фактором в выборе так называемого правительственного куратора.

Но, судя по "слухопанораме", запущенной в самых популярных среди чиновников телеграмм-каналах - борьба вокруг будущего кураторства все-таки идет. Значит, далеко не все потеряно.

Хотя денег потеряно уже много. И, как расписывают ТГ-каналы, которые, несмотря на блокировку Телеграмм Роскомнадзором, продолжают активно выполнять функции - "белых и черных" шумов в кулуарах разных властных прослоек - деньги потрачены, мягко говоря, по-разному.

Стоит заметить, что тот же Незыгарь не раз и не два проходился по деятельности гендиректора заявочного комитета Светлана Сайгадак, которая также замечена сегодня на мероприятиях ПМЭФ.

Сегодняшний "слив" в телеграмм-паблик кроме констатации общей неэффективности Сагайдак, информации о ее любопытных личных знакомствах и утверждения о снижении общего рейтинга дамы из-за ухода ее куратора Дворковича из правительства, несет в массы телеграмм-общественности и крайне любопытный документ.

Более того, по неофициальной информации телеграмм-источников, "администрация Свердловской области начала аудиторские проверки "заявочного комитета ЭКСПО-2025". И , можно предугадать, что предстоит "много нам открытий чудных"... Если, конечно, эта проверка реально будет направлена на выявление эффективности деятельности команды Сагайдак.

Что касается почти 19 млн рублей, которые якобы будут тратиться на "информационно-техническое сопровождение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" и которыми будет распоряжаться победитель ООО "Диджитал Перфоманс" то тут ясности пока ноль. В базе российских предприятий (СКБ-контур) юрлицо с идентичным названием описано как находящееся в "процессе реорганизации в форме присоединения к другому ЮЛ — 06.07.2015". А вот , видимо, более осведомленные ТГ-каналы сообщают, что юрлицо-победитель конкурса имеет офис в ...Киеве, по иронии судьбы, якобы как раз на улице Сагайдачного.

Что касается видимых следов в той самой информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то пока , если обратиться к бедненькому сайту оргкомитета "ЭКСПО-2025", известно лишь о некоем конкурсе , объявленном среди СМИ. Обещанный гешефт - победители в четырех номинациях будут приглашены в Париж.