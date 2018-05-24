Заместитель главы администрации Перми заработал в прошлом году больше мэра

Муниципальные служащие администрации Перми отчитались о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Больше всех в прошлом году заработал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов. В мэрии он возглавляет функционально-целевой блок "Развитие инфраструктуры". Доход Сергея Романова составил 6 млн руб. 646 тыс. руб. В собственности у чиновника находится земельный участок площадью 2211 тыс. "квадратов", жилой дом - 250 кв. м. и квартира - 76,7 кв. м. Автопарк замглавы состоит из нескольких легковых автомобилей: Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz и снегохода. Супруга Сергея Романова заработала 1,5 млн руб. Ей принадлежит доля в административном здании, одноэтажное здание котельной, магазин, нежилое помещение и несколько земельных участков.

Доход главы города Дмитрия Самойлова составил 6 млн 583 тыс. руб. Причем, как следует из декларации о доходах, сумма сложилась с учетом денежных средств, полученных в порядке наследования. В собственности мэра находится земельный участок площадью 1433 кв. м, доли в еще двух земельных участках получены в порядке наследования, жилой дом площадью 29,7 "квадратов" и две квартиры 87,1 и 335 кв. м. Также глава города получил в наследство доли в еще двух квартирах, гараже-боксе и подземной автостоянке. Дмитрию Самойлову принадлежат автомобили Jeep Grand Cherokee и Audi. Доход супруги градоначальника составил — 3,1 млн руб. В долевой собственности два земельных участка, два жилых дома, квартира и нежилое помещение площадью 1472,3 кв. м. Вся недвижимость также получена в порядке наследования.

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев заработал в 2017 г. 4,5 млн руб. Ему принадлежит земельный участок площадью 1315 кв. м, жилой дом площадью 30,3 кв. м, доля в квартире площадью 125,6 кв. м, гаражный бокс и автомобиль Ford Focus.



Среди глав районных администраций, в 2017 г. больше всех заработал глава Индустриального района Александр Иванов — почти 3,6 млн руб. В собственности у главы района нет недвижимости и автомобиля. Доход супруги составил 585 тыс. руб., ей принадлежат две трети доли квартиры площадью 90,6 кв. м.

Наименьший доход среди глав районных администраций - у главы поселка Новые Ляды Резиды Печкуровой. Она заработала 1,4 млн руб. Ей принадлежит земельный участок площадью 1173 "квадратов", дом 103 кв. м, квартира 30,3 кв. м и автомобиль Renault SR.

Напомним, богатейшим из депутатов заксобрания стал избранный по одномандатному избирательному округу №20 Николай Благов. Он задекларировал доход в 330,5 млн руб. Доходы губернатора Пермского края Максима Решетникова в 2017 г. составили почти 8,5 млн руб.