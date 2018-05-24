Заместитель главы администрации Перми заработал в прошлом году больше мэра

в этот день
24.05.18
14:23
В Екб.16:23
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
За "кокаин" Локотя платили политические конкуренты?
Депортируемый ополченец Трегуб объявил голодовку
Главное
Фурсенко заявил, что отмена ЕГЭ не обсуждается

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали технологический рывок на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
наука и техника ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 1

Заместитель главы администрации Перми заработал в прошлом году больше мэра
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Сергей Романов, замглавы администрации Перми (2018) | Фото: Perm.mk.ru

Муниципальные служащие администрации Перми отчитались о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Больше всех в прошлом году заработал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов. В мэрии он возглавляет функционально-целевой блок "Развитие инфраструктуры". Доход Сергея Романова составил 6 млн руб. 646 тыс. руб. В собственности у чиновника находится земельный участок площадью 2211 тыс. "квадратов", жилой дом - 250 кв. м. и квартира - 76,7 кв. м. Автопарк замглавы состоит из нескольких легковых автомобилей: Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz и снегохода. Супруга Сергея Романова заработала 1,5 млн руб. Ей принадлежит доля в административном здании, одноэтажное здание котельной, магазин, нежилое помещение и несколько земельных участков.

Доход главы города Дмитрия Самойлова составил 6 млн 583 тыс. руб. Причем, как следует из декларации о доходах, сумма сложилась с учетом денежных средств, полученных в порядке наследования. В собственности мэра находится земельный участок площадью 1433 кв. м, доли в еще двух земельных участках получены в порядке наследования, жилой дом площадью 29,7 "квадратов" и две квартиры 87,1 и 335 кв. м. Также глава города получил в наследство доли в еще двух квартирах, гараже-боксе и подземной автостоянке. Дмитрию Самойлову принадлежат автомобили Jeep Grand Cherokee и Audi. Доход супруги градоначальника составил — 3,1 млн руб. В долевой собственности два земельных участка, два жилых дома, квартира и нежилое помещение площадью 1472,3 кв. м. Вся недвижимость также получена в порядке наследования.

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев заработал в 2017 г. 4,5 млн руб. Ему принадлежит земельный участок площадью 1315 кв. м, жилой дом площадью 30,3 кв. м, доля в квартире площадью 125,6 кв. м, гаражный бокс и автомобиль Ford Focus.

Среди глав районных администраций, в 2017 г. больше всех заработал глава Индустриального района Александр Иванов почти 3,6 млн руб. В собственности у главы района нет недвижимости и автомобиля. Доход супруги составил 585 тыс. руб., ей принадлежат две трети доли квартиры площадью 90,6 кв. м.

Наименьший доход среди глав районных администраций - у главы поселка Новые Ляды Резиды Печкуровой. Она заработала 1,4 млн руб. Ей принадлежит земельный участок площадью 1173 "квадратов", дом 103 кв. м, квартира 30,3 кв. м и автомобиль Renault SR.

Напомним, богатейшим из депутатов заксобрания стал избранный по одномандатному избирательному округу №20 Николай Благов. Он задекларировал доход в 330,5 млн руб. Доходы губернатора Пермского края Максима Решетникова в 2017 г. составили почти 8,5 млн руб.

Другие новости по темам: отчет о доходах 2017, администрация Перми, декларация о доходах, Дмитрий Самойлов, Сергей Романов
24.05.2018 13:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Заместитель главы администрации Перми заработал в прошлом году больше мэра
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+