На Ямале компания попала под "уголовку": сорвано восстановление ущерба экологии после строительства порта в Сабетте

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту срыва восстановления популяции муксуна в Обской губе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры округа.

В ноябре 2017 г. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству заявило о мошенничестве подрядчиков, которые искусственно восстанавливали популяцию рыбы. Компания "УСК Мост" обязалась вырастить и выпустить не меньше 14 млн штук молоди муксуна для компенсации ущерба экологии, причиненного при строительстве морского порта в Сабетте и создании судоходного подходного канала в Обской губе.

Для этого сотрудники Сумского лососево-сигового питомника в поселке Тазовский установили оборудование доинкубации икры и выращивания личинок муксуна. По условиям договора, выпускать их следовало в присутствии специалистов управления росрыболовства. Вместе с тем, в июне 2017 г. руководитель питомника уведомил управление об экстренном выпуске муксуна для предотвращения гибели рыбы в питомнике.

На месте специалисты росрыболовства выяснили, что производственные объекты питомника в Тазовском не позволяют вырастить нужное количество особей. Цена молодняка муксуна, которая должна быть выпущена в итоге в Обскую губу, - более 180 млн руб.

Сотрудники полиции Тазовского района неоднократно незаконно отказывали в возбуждении уголовного дела. Эти решения были отменены сначала районной, потом окружной прокуратурой. В итоге 17 мая полицейские возбудили дело о мошенничестве.