Депутату неймется. Поклонская призывает перенести экспозицию по Ялтинской конференции из главных залов Ливадийского дворца

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала идею родственницы последнего российского императора Николая II Ольги Куликовской-Романовой о переносе экспозиции, посвященной Ялтинской конференции, из главных залов Ливадийского дворца.

Поклонская заявила, что восковые фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта в парадном вестибюле напоминают ей трупы.

По ее словам, Ялтинская конференция – это "знаковое событие для всего мира, историческое событие и о нем мы не имеем права забывать". "И весь мир должен знать, что именно в стенах Ливадийского дворца были подписаны эти документы. Но для экспозиции нужно выделить отдельную комнату, сразу у входа не нужно "трупы" выставлять", – сказала Поклонская Крыминформу.

В качестве примера негативного восприятия экспозиции она привела эпизод из недавней экскурсии, которую Поклонская провела для школьников по Ливадийскому дворцу. По ее словам, школьники "испугались фигур Сталина, Черчилля и Рузвельта" и ей пришлось объяснять, что это "не трупы, это не мумии, это восковые фигуры".

Ранее Куликовская-Романова высказала предложение убрать экспозицию, посвященную Ялтинской конференции, из главных залов Ливадийского дворца. По ее словам, экспонаты, в числе которых документы, фотографии и восковые фигуры лидеров трех союзных государств, можно перенести в отдельную комнату во дворце, а освободившиеся залы заполнить экспонатами из истории царской семьи.

Ранее Поклонская заявила, что Крымский мост задумал еще Николай II.