"Майская велопрогулка-2018" пройдёт в Екатеринбурге 26 мая

В этом году участникам "Майской велопрогулки-2018" предлагается маршрут по южным и юго-западным окрестностям Екатеринбурга. Заезд пройдёт 16 мая, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Стартовать велосипедисты смогут с 7.00 в микрорайоне Академический, от перекрестка улицы Вильгельма де Генина и проспекта Академика Сахарова. Финиш будет у ТЦ "Мега" до 22.00. Организаторы подготовили пять маршрутов, среди которых каждый может выбрать оптимальную для себя дистанцию: 1,8 км, 15 км, 25 км, 45 км и 75 км. Большие маршруты рассчитаны на опытных велосипедистов, которые хотят испытать себя, и требуют от участников определенного уровня подготовки.

Во время "Майской велопрогулки" дороги перекрывать не будут. В этом году организаторы ожидают около 10 тыс. участников. Каждый из них получит карту, на которой нужно будет поставить печати на старте и на контрольных пунктах. При прохождении всего маршрута участники получат в подарок значок и силиконовый браслет.

Стоимость регистрации зависит от маршрута, от 200 до 350 руб.