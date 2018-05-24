СКР: Якутский стрелок убил пять человек из-за личной неприязни

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту убийства пяти человек, в том числе ребенка. На месте уже работают правоохранители.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по республике Саха (Якутия), днем 24 мая поступил сигнал, что в трех домах по улице Лесной села Булгунняхтах Хангаласского района обнаружены тела четырех мужчин, женщины и 10-летнего ребенка с огнестрельными ранениями.

"По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребенка. После этого он отправился в соседний дом, где аналогичным образом совершил убийство двух мужчин. В последующем мужчина вернулся к себе домой и совершил самоубийство", - рассказали в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". На место происшествия выехали руководитель следственного управления СКР по республике Саха (Якутия), сотрудники аппарата местного СУ СК России, а также сотрудники полиции.

"Личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.