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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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от издателя  |  комментариев: 17


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наука и техника ;
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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у бизнесмена
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рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве 1 млн руб. у предпринимателя.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ.

"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали двух местных жителей 1991 и 1996 года рождения, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств у предпринимателя 1988 года рождения", - пояснил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По информации полиции, на улице Вишневой в Кировском районе Екатеринбурга двое злоумышленников потребовали у потерпевшего 1 млн руб. под угрозой расправы. Известно, что потерпевшим является бизнесмен в сфере рекламы. Кроме того, мужчины избили бизнесмена и угрожали пистолетом. При задержании и досмотре предполагаемых преступников сотрудники полиции изъяли у них травматический пистолет.

Задержанные пояснили силовикам, что бизнесмен якобы задолжал им деньги, однако подтвердить эту информацию они не смогли.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Другие новости по темам: подозреваемые, вымогательство, Валерий Горелых, полиция, МВД, уголовное дело
24.05.2018 12:59 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
14:59 Екб


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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у бизнесмена
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