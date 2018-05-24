В Екатеринбурге задержали подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у бизнесмена

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве 1 млн руб. у предпринимателя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ.

"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали двух местных жителей 1991 и 1996 года рождения, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств у предпринимателя 1988 года рождения", - пояснил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По информации полиции, на улице Вишневой в Кировском районе Екатеринбурга двое злоумышленников потребовали у потерпевшего 1 млн руб. под угрозой расправы. Известно, что потерпевшим является бизнесмен в сфере рекламы. Кроме того, мужчины избили бизнесмена и угрожали пистолетом. При задержании и досмотре предполагаемых преступников сотрудники полиции изъяли у них травматический пистолет.

Задержанные пояснили силовикам, что бизнесмен якобы задолжал им деньги, однако подтвердить эту информацию они не смогли.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.