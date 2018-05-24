Фурсенко заявил, что отмена ЕГЭ не обсуждается

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал о будущем Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Вопрос отмены единого госэкзамена экспертами уже не обсуждается, сказал Накануне.RU Андрей Фурсенко в кулуарах ПМЭФ-2018.

Однако он не исключил, что в ЕГЭ внесут изменения.

"Какие-то изменения точно будут происходить. Отмену никто не обсуждает, но совершенствования будут", - сказал он.

Напомним, Госдуме предложили "упразднить" ЕГЭ. Произошедшее разделение Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, по мнению инициаторов, делает невозможным проведение ЕГЭ в его нынешней форме.