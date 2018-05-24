На Южном Урале за присвоение денег работнице Центра гигиены и эпидемиологии дали условный срок

В Троицке работнице Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту вынесли приговор, она признана виновной в присвоении чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что в период времени с января 2016 по сентябрь 2017 фельдшер-лаборант Троицкого филиала, совмещая основную работу с должностью кассира и бухгалтера в этом же учреждении, присвоила вверенные ей денежные средства организации на общую сумму около 30 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Приговором суда подсудимой назначено 1,5 года лишения свободы условно.