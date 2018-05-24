Силуанов заявил о необходимости развивать добровольную пенсионную модель

Правительство не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе, нужно развивать добровольную, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018.

"Мы пенсионные накопления замораживали, это была часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления - это наша задача", - цитирует его "Интерфакс".

"Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения", - сказал Силуанов.

О том, что в 2018 году в России может быть запущена новая пенсионная система, в рамках которой накопительная часть пенсии будет формироваться исключительно добровольно, Силуанов заявлял еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что по новой схеме 22% страховых отчислений будут направляться только в страховую часть пенсионной системы. Для формирования накоплений ЦБ и Минфин предлагают механизм автоматической подписки - если идея будет одобрена правительством, в систему дополнительного добровольного пенсионного страхования с уплатой дополнительного тарифа размером в треть нынешнего войдут все работающие.