Новак прокомментировал заявление Штатов по "Северному потоку-2"

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал заявление Вашингтона о намерении добиться отмены разрешений на строительство "Северного потока-2", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам министра, Штаты не впервые дают такие обещания, но в вопросе строительства газопровода важнее позиция европейских государств.

"Это коммерческий проект, Европа заинтересована в нем. Надеемся, что здесь будет преобладать коммерческий фактор", - сказал Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства "Северного потока-2".