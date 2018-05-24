В Перми жители дома, чьи квартиры пострадали от взрыва газа, получат материальную помощь

Власти Перми намерены восстановить пострадавшую от взрыва газа часть дома №50/1 по улице Свиязева. После детального инструментального обследования станет ясно, могут ли жители третьего подъезда вернуться в квартиры. Газ в доме отключен, его вернут после экспертизы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ситуации в доме признана чрезвычайной. Зарегистрированные в пострадавших квартирах люди могут требовать материальную помощь: она предоставляется единовременно на основании личного заявления и приложенного пакета документа. Подробную консультацию можно получить в отделах по работе с гражданами департамента социальной политики администрации города Перми по телефонам.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда готов к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам.

Следователи начали проверку.