Драка подростков в московской школе закончилась поножовщиной

Московский подросток получил ножевое ранение в одной из школ города в результате конфликта со своим сверстником.

"Двое подростков поссорились в школе, один другому нанес непроникающее ножевое ранение, проще говоря, глубокую царапину", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

В полиции не стали раскрывать подробности инцидента.

"В полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений несовершеннолетним на улице Планерная. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, проводится проверка", - пояснили в пресс-службе управления ГУ МВД по Москве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в новосибирском колледже произошла стрельба: студент ранил однокурсника и покончил с собой.