В Якутии мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых соседей

Мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек и покончил с собой в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского улуса, сообщают местные СМИ.

Нападавший ворвался в дом к своим соседям, где убил четверых взрослых и одного ребенка, сообщает Yakutsk.ru. После этого мужчина покончил с собой, сообщил глава села Булгунняхтах Денис Уваров.

По словам местных жителей, нападавший переехал в село и купил здесь дом около 10 лет назад. Его считали нелюдимым и психически неустойчивым, но агрессии за ним не наблюдалось.

"Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство", - сказал один из местных жителей.

Сейчас на месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.

Напомним, на днях резонансное убийство многодетной матери произошло в Краснодарском крае.