Бюджет Пермского края впервые за много лет исполнен с профицитом

Депутаты заксобрания Пермского края утвердили отчет об исполнении бюджета за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджет Прикамья за 2017 г. исполнен с профицитом в размере 708,2 млн руб. При этом дефицит бюджета был запланирован на уровне 10,8 млрд руб. Отметим, что профицитным бюджет не был с 2008 г.

За 2017 г. в регион поступило 116,5 млрд руб. или 104,9% от уточненного годового плана. План по расходам исполнен на 95,1% или на 115,8 млрд руб. Неизрасходованными остались 6 млрд руб.

По исполнению госпрограмм самые худшие показатели у "Совершенствования государственного управления" — 70,4%, самые лучшие у программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти" — 99,9%.