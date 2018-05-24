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Челябинский облсуд оставил без изменения приговор экс-директору УКВЗ, осужденному к 8 годам колонии за злоупотребления на 517 млн рублей
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(2003) | Фото: www.ural-chel.ru

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор экс-гендиректору Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова Павлу Абрамову и его заместителю Александру Болотникову, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.
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"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Павла Абрамова и Александра Болотникова, оставил без изменения по существу приговор Усть-Катавского городского суда от 7 февраля 2018 года. В областной суд приговор обжаловали осужденные, не признавшие свою вину, а также их адвокаты. Все четверо настаивали на отмене приговора и вынесении оправдательного", - рассказала Евгения Нациевская.

Приговор вступил в законную силу.

В феврале текущего года Павла Абрамова приговорили к 8 годам в колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, Александра Болотникова осудили к пяти годам в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. за пособничество в злоупотреблении полномочиями и легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Также с них солидарно взыскана в пользу АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" сумма причиненного ущерба в размере 517 млн руб.

В качестве дополнительного наказания им запрещено занимать должности в коммерческих организациях, на муниципальной и государственной службе, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

Напомним, Абрамов при пособничестве Болотникова в период с 2009 года по 2013 годы совершил злоупотребление своими полномочиями вопреки интересам предприятия и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение материального ущерба ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в сумме 517 млн руб. и приостановку производственного процесса на УКВЗ.

Он заключил договор, ограничив УКВЗ в продажах продукции предприятия покупателям, и в дальнейшем обеспечил регулярную поставку трамвайных вагонов по цене ниже себестоимости предприятию, которое учредил Болотников.

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24.05.2018 12:01 Мск | Усть-Катав | информационная служба Накануне.RU
14:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 15:51 Мск
Челябинский облсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор экс-гендиректору Усть-Катавского вагоностроительного завода

Ранее 07.02.2018 16:51 Мск
Экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода приговорили к 8 годам колонии за злоупотребления на 517 млн рублей








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Челябинский облсуд оставил без изменения приговор экс-директору УКВЗ, осужденному к 8 годам колонии за злоупотребления на 517 млн рублей
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