Тюменские депутаты лишат себя обеденных перерывов

Депутаты Тюменской областной думы оставят себя без обедов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил спикер регионального парламента Сергей Корепанов, в настоящее время в стенах думы готовится поправка в регламент, согласно которой отменяется часовой перерыв на обед в 13.00 во время заседаний.

"А у нас по регламенту еще не отменили перерыв? Значит, еще по-старому действуем", - поинтересовался он у своего аппарата во время заседания.

Отметим, что зачастую народные избранники уходят лишь на короткий 15-минутный перерыв, а на обеде стараются сэкономить время и остаются в зале рассматривать вопросы повестки дня.

Отметим, в свое время широкий резонанс вызвало заявление депутатов Госдумы РФ Веры Ганзи и Тамары Плетневой, пожаловавшихся на переработки, из-за которых они не успевают кормить мужей.