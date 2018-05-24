В Магнитогорске зарезали местного предпринимателя

В Магнитогорске возле собственного дома убили предпринимателя.

Инцидент произошел утром 24 мая возле входа в подъезд одного из домов на проспекте Ленина.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали ножевые ранения", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В соцсетях местные жители пишут, что нападавших было трое, все они были в масках, на теле бизнесмена на самом деле насчитали множество ножевых ранений.

Убийство предпринимателя связывают с его профессиональной деятельностью.