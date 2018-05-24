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Генпрокуратура взяла на контроль дело о нападении на главреда "Областной газеты"
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полянин дмитрий павлович главный редактор областной газеты (2017) | Фото: Накануне.ru

По поручению заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева аппарат прокуратуры Свердловской области изучил дело о нападении на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Как сообщает в соцсетях сам Полянин, прокуратура истребовала и изучила уголовное дело, а также публикацию журналиста "Жилищно-криминальное хозяйство?", с которой может быть связано нападение.
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"Установлено, что данное преступление может быть связано с профессиональной деятельностью Полянина и вызвало повышенный общественный резонанс", - цитирует журналист письмо областного надзорного ведомства.

Как Накануне.RU сообщало ранее, уголовное дело передано в Следственный комитет. Оно поставлено на контроль в Генеральной прокуратуре.

Напомним, что происшествие случилось 12 апреля. На Дмитрия Полянина напали возле его дома и жестоко избили арматурой.

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24.05.2018 11:52 Мск | Александра Рогалина
13:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.05.2018 08:53 Мск
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Генпрокуратура взяла на контроль дело о нападении на главреда "Областной газеты"
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