Для Пермского международного марафона ищут волонтеров

Начался набор волонтеров на Пермский международный марафон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 16 до 55+ лет. Им предстоит обеспечивать работу стартового городка, регистрировать участников и выдавать стартовые номера, организовывать питание спортсменов на трассе и паста-пати, выдавать медали и подарки на финише, создавать и поддерживать общую позитивную атмосферу события. Волонтеры со знанием языков будут помогать иностранным бегунам.

Для того, чтобы стать добровольным помощником, нужно прийти в "Школу спортивного волонтера". Первая сессия состоится 13-15 июня на Толмачева,18. Регистрация волонтеров проходит на сайте.

Напомним, в этом году в празднике спорта, который состоится 8-9 сентября, смогут принять участие до 8 тыс. спортсменов и любителей здорового образа жизни, а также тысячи болельщиков. Для того, чтобы пробежать одну из четырех дистанций – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км, необходимо зарегистрироваться на сайте Пермского международного марафона. В забеге намерен принять участие губернатор Максим Решетников.