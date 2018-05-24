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Максим Решетников о дольщиках: В зоне риска еще более 20 объектов
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Максим Решетников (2017) | Фото:Пресс-служба ГФИ по Пермскому краю

Выступая перед депутатами заксобрания с ежегодным посланием, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что более 20 объектов в регионе рискуют стать "проблемными", передает корреспондент Накануне.RU.

Проблему обманутых дольщиков губернатор назвал одной из острейших в регионе.

"После широкой общественной дискуссии принят первый в России закон о мерах по поддержке дольщиков на достройку объектов. Объединив усилия с правоохранительными органами, уже в прошлом году сдали пять объектов. В этом году минстрой планирует завершить строительство еще шести. Но это вершина айсберга. После ужесточения законодательства и требований к застройщикам неустойчивые строительные схемы, а по сути финансовые пирамиды, начали рушиться. Сегодня в зоне риска еще более 20 объектов. Минстрой работает по каждому из них, они все на контроле. Мы рассчитываем, что вступающие с 1 июля правки в законодательство исключат формирование такой проблемы в дальнейшем", - заявил Максим Решетников.

Напомним, вопрос достройки проблемных объектов в Пермском крае постоянно на повестке региональных властей. Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию.

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24.05.2018 11:49 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:49 Екб


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Максим Решетников о дольщиках: В зоне риска еще более 20 объектов
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