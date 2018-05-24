Я остаюсь! Дворкович сообщил, что пока не уходит из совета директоров РЖД

Бывший вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович рассказал, что остается в совете директоров РЖД.

Председатель АНО "Организационный комитет Россия-2018" Аркадий Дворкович сообщил, что пока остается на посту председателя совета директоров РЖД, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пока остаюсь. Зависит от решения Правительства", - рассказал бывший куратор транспортной отрасли.

Как сообщало Накануне.RU, Дворкович не исключил ухода с поста главы оргкомитета по подготовке заявки на "ЭКСПО-2025" в связи с изменением должности.

Вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов в беседе с Накануне.RU анонсировал изменения в транспортной отрасли.