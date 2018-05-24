Дворкович не исключил ухода с поста председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"

в этот день
24.05.18
12:55
В Екб.14:55
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
Скрипаль зачитывала текст, переведенный с английского
Депортируемый ополченец Трегуб объявил голодовку
Главное
Фурсенко заявил, что отмена ЕГЭ не обсуждается

Тема дня
Рублем, а не "уголовкой": у российских властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Максим Шевченко: Если Екатеринбург не скажет своё "против", то памятник Ленину с площади снимут и не вернут Администрация Екатеринбурга заявила, что намерена снять памятник Ленину с главной площади города. Чиновники объясняют это благими намерениями, мол, надо отреставрировать постамент, на котором стоит Ленин, а потом вернуть вождя мирового пролетариата обратно.
24.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1236

Дворкович не исключил ухода с поста председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ПМЭФ, Аркадий Дворкович (2018) | Фото: Накануне.RU

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил, что в будущем покинет пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025". Тему нужно курировать изнутри Правительства, рассказал он корреспонденту Накануне.RU.
Читайте также:

Отвечая на вопрос агентства о его сегодняшней роли в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение выставки, Дворкович сказал, что пока остается куратором направления.

"Нет нового куратора. Думаю, Правительство решение примет, поскольку тему нужно курировать изнутри, это правильно. Денис Валентинович как министр промышленности и торговли занимается этим в ежедневном режиме, я ему помогаю советами", - сказал Дворкович.

ПМЭФ, Аркадий Дворкович(2018)|Фото: Накануне.RU

Стенд Екатеринбурга с заявкой "ЭКСПО-2025" представлен на ПМЭФ. На полях форума пройдет ряд переговоров, рассказал Накануне.RU замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Он выразил мнение, что Дворкович не должен покидать пост главы оргкомитета.

ПМЭФ, Екатеринбург, стенд, ЭКСПО 2025, Александр Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

"Для того, чтобы выиграть ЭКСПО, нужно большое количество единомышленников. Поэтому Аркадий Владимирович, однозначно, думаю, не потеряется. Я не вижу проблем в том, что курирует заявку", - сказал Высокинский, добавив, что текущая работа по продвижению заявки идет в непубличной плоскости, на уровне переговоров.

ПМЭФ, Екатеринбург, стенд, ЭКСПО 2025(2018)|Фото: Накануне.RU

Также в мероприятиях форума принимает участие гендиректор заявочного комитета Светлана Сайгадак.

ПМЭФ, Екатеринбург, стенд, ЭКСПО 2025(2018)|Фото: Накануне.RU

ПМЭФ, Екатеринбург, стенд, ЭКСПО 2025, Алексей Орлов(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: аркадий дворкович, экспо-2015
24.05.2018 11:34 Мск | Алёна Ласкутова
13:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Дворкович не исключил ухода с поста председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+