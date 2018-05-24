Дворкович не исключил ухода с поста председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил, что в будущем покинет пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025". Тему нужно курировать изнутри Правительства, рассказал он корреспонденту Накануне.RU.

Отвечая на вопрос агентства о его сегодняшней роли в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение выставки, Дворкович сказал, что пока остается куратором направления.

"Нет нового куратора. Думаю, Правительство решение примет, поскольку тему нужно курировать изнутри, это правильно. Денис Валентинович как министр промышленности и торговли занимается этим в ежедневном режиме, я ему помогаю советами", - сказал Дворкович.

Стенд Екатеринбурга с заявкой "ЭКСПО-2025" представлен на ПМЭФ. На полях форума пройдет ряд переговоров, рассказал Накануне.RU замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Он выразил мнение, что Дворкович не должен покидать пост главы оргкомитета.

"Для того, чтобы выиграть ЭКСПО, нужно большое количество единомышленников. Поэтому Аркадий Владимирович, однозначно, думаю, не потеряется. Я не вижу проблем в том, что курирует заявку", - сказал Высокинский, добавив, что текущая работа по продвижению заявки идет в непубличной плоскости, на уровне переговоров.

Также в мероприятиях форума принимает участие гендиректор заявочного комитета Светлана Сайгадак.