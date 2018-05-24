Глава Югорска Раис Салахов покинет пост

В думе Югорска состоялось совместное заседание нескольких депутатских комиссий. На нем не стали менять положение о конкурсе на должность главы города, который должны объявить в ближайшее время.

"Изменения в положение о конкурсе на главу города оставили до думы, так как депутаты поздно получили документы. Конкурса на должность главы города не объявили. Хотят прежде внести изменения в положение. Какие именно? Говорят, технические, рекомендованные управлением внутренней политики правительства округа, но еще не обсуждали. К думе сделают сравнительную таблицу, и станет понятно, что именно хотят поменять", - рассказал Накануне.RU депутат городской думы Антон Пантин.

Политик отметил: после принятия поправок уйдет в отставку глава города Раис Салахов.

"Отставка Салахова точно будет. 29 будет дума, примут изменения, после объявят конкурс на должность главы города. Потом месяц кандидаты будут, согласно положению о конкурсе, собирать документы и ждать", - сказал Пантин.