Бывший вице-мэр Великого Новгорода осужден за педофилию и распространение порно с участием детей

Бывший вице-мэр Великого Новгорода Вадим Фадеев приговорен к 11 годам колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних мальчиков и распространение в интернете порнографических материалов с участием детей, сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

Фадеев, курировавший в администрации города вопросы образования, культуры, молодежной политики и профилактики преступности среди несовершеннолетних, был задержан 26 мая 2016 года.

Как сообщалось, было возбуждено дело по статье 242 УК "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Фадеев назначен на пост вице-мэра города в октябре 2014 года.